في مئوية "سمستا".. إطلاق مشروع علمي لشرح أربعين حديثًا نبويًا بمشاركة مفتي الهند

في إطار الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس جمعية علماء أهل السنة بولاية كيرلا الهندية "سمستا"، يجري الإعداد لإطلاق برنامج علمي ودعوي متميز يتمثل في تقديم دروس من كتاب «شرح أربعين حديثًا نبويًا»، لفضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية.

إطلاق مشروع علمي لشرح أربعين حديثًا نبويًا بمشاركة مفتي الهند

ويأتي البرنامج ضمن الفعاليات العلمية التي تنظمها الجمعية احتفاءً بمئويتها، حيث سيتولى فضيلة المفتي تقديم سلسلة من الدروس المستمدة من الكتاب، والتي تتناول أربعين حديثًا نبويًا شريفًا تغطي جوانب متعددة من حياة المسلم، تشمل العقيدة والعبادة والأخلاق والتزكية والسلوك والمعاملات.

ومن المقرر أن تنطلق الدروس في آلاف الفروع والوحدات التابعة للجمعية بمختلف أنحاء ولاية كيرلا، على أن تستمر تباعًا حتى الوصول إلى الدرس الأربعين، الذي سيُعقد في المدينة المؤتمرية ضمن احتفال جماهيري حاشد يُتوقع أن يشارك فيه نحو نصف مليون شخص، حيث يلقي فضيلة المفتي الدرس الختامي للبرنامج.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الارتباط بالسنة النبوية الشريفة، ونشر تعاليمها في أوساط المجتمع، وترسيخ القيم الإيمانية والتربوية المستمدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بما يسهم في بناء الوعي الديني وتعميق الفهم الصحيح للإسلام.

وتواصل الفروع والوحدات المختلفة التابعة للجمعية استعداداتها المكثفة لإنجاح البرنامج وإخراجه بصورة تليق بهذه المناسبة التاريخية، فيما اكتملت أعمال إعداد الكتاب الخاص بالدروس، وبدأت عمليات طباعته وتوزيعه على مختلف الفروع والوحدات تمهيدًا لانطلاق البرنامج في أنحاء الولاية.