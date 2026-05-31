منتخب مصر يصل أوهايو استعدادًا لكأس العالم 2026

بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم المرحلة الأخيرة، من استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما وصلت بعثة الفراعنة إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في البطولة الأكبر في تاريخ المونديال.

ووصلت بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة ، بعد رحلة طيران طويلة استغرقت نحو 12 ساعة، قبل الاستقرار في مقر الإقامة الذي سيشهد انطلاق التدريبات اليومية خلال الأيام المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يسعى للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل خوض منافسات البطولة العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تركيزًا كبيرًا على الجوانب الفنية والخططية، بجانب تجهيز اللاعبين بدنيًا لمواجهة تحديات المونديال الذي ينطلق يوم 11 يونيو الجاري.

وسيخوض الفراعنة مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل في السابع من يونيو المقبل، في آخر تجارب المنتخب قبل ضربة البداية الرسمية.

وتعد المباراة فرصة مهمة للجهاز الفني لتجربة بعض الأفكار الفنية والوقوف على الحالة النهائية للاعبين، خاصة أنها ستكون أمام أحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ويرأس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، في إطار التنسيق الكامل بين مجلس الإدارة والجهاز الفني لضمان توفير أفضل الأجواء للمنتخب خلال فترة الإقامة.

وكان حسام حسن قد استقر على القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم، والتي تضم 26 لاعبًا يتقدمهم قائد المنتخب محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

كما تضم القائمة محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء في حراسة المرمى، بينما يتواجد في خط الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وكريم حافظ وعدد من العناصر الأخرى.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق ظهور قوي خلال مشاركته المرتقبة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في نسخة استثنائية من كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى أن تكون رحلة أوهايو هي بداية مشوار جديد يكتب خلاله الفراعنة صفحة مشرقة في سجل مشاركاتهم المونديالية، مستفيدين من حالة الاستقرار الفني والروح المعنوية المرتفعة التي يعيشها المنتخب قبل انطلاق المنافسات.