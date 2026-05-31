قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقة من أبسط المكونات.. علماء ينجحون في توليد الكهرباء من الملح ومخلفات الطعام| ما القصة؟
بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس البرلمان الإيراني: العدو يسعى إلى تقويض وحدة البلاد عبر الضغوط الاقتصادية
ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من الودية الأخيرة
خرطوش لـ"سنوسرت الثالث" ورأس "أفروديت".. إهناسيا المدينة تكشف عن كنوزها الأثرية عبر العصور
خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
وزير الكهرباء: سياسة تشغيل جديدة نجحت فى استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود
قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن قبل ضمان كامل لحقوق الشعب الإيراني
ميدان للصراع منذ عهد الصليبيين.. أسرار عن قلعة الشقيف التي احتلتها إسرائيل جنوب لبنان؟
هل الحكومة سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية من النواب؟ اعرف الحقيقة
الداخلية تكشف تفاصيل ادعاء شخص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف الفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يصل أوهايو استعدادًا لكأس العالم 2026

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر
محمد سمير

بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم المرحلة الأخيرة، من استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما وصلت بعثة الفراعنة إلى مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في البطولة الأكبر في تاريخ المونديال.

ووصلت بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة ، بعد رحلة طيران طويلة استغرقت نحو 12 ساعة، قبل الاستقرار في مقر الإقامة الذي سيشهد انطلاق التدريبات اليومية خلال الأيام المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يسعى للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل خوض منافسات البطولة العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تركيزًا كبيرًا على الجوانب الفنية والخططية، بجانب تجهيز اللاعبين بدنيًا لمواجهة تحديات المونديال الذي ينطلق يوم 11 يونيو الجاري.

وسيخوض الفراعنة مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل في السابع من يونيو المقبل، في آخر تجارب المنتخب قبل ضربة البداية الرسمية.

وتعد المباراة فرصة مهمة للجهاز الفني لتجربة بعض الأفكار الفنية والوقوف على الحالة النهائية للاعبين، خاصة أنها ستكون أمام أحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

ويرأس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة، في إطار التنسيق الكامل بين مجلس الإدارة والجهاز الفني لضمان توفير أفضل الأجواء للمنتخب خلال فترة الإقامة.

وكان حسام حسن قد استقر على القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم، والتي تضم 26 لاعبًا يتقدمهم قائد المنتخب محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

كما تضم القائمة محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء في حراسة المرمى، بينما يتواجد في خط الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وكريم حافظ وعدد من العناصر الأخرى.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق ظهور قوي خلال مشاركته المرتقبة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في نسخة استثنائية من كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى أن تكون رحلة أوهايو هي بداية مشوار جديد يكتب خلاله الفراعنة صفحة مشرقة في سجل مشاركاتهم المونديالية، مستفيدين من حالة الاستقرار الفني والروح المعنوية المرتفعة التي يعيشها المنتخب قبل انطلاق المنافسات.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم ولاية أوهايو بعثة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

محمد علي خير وتركي ال الشيخ

كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك اليوم

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

ألمانيا تدق ناقوس الخطر.. خطة لإنشاء مليون ملجأ استعدادًا لأي مواجهة عسكرية

أرشيفية

وزير الجيش الإسرائيلي يتوعد لبنان باحتلال مزيد من الأراضي

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

تحذيرات لبريطانيا من هروب الأثرياء بسبب "ضريبة مزدوجة" على العقارات الفاخرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى تناول الكبدة؟

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda بـ 90 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه
بوسي تثير الجدل بحقيبة من Parda ب 90 ألف جنيه

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟
ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد