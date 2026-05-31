المصري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة زد بنصف نهائي كأس عاصمة مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة زد إف سي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله أبناء بورسعيد لقلب الطاولة وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويخوض المصري مرانه الأخير على ملعب استاد السويس الجديد، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة الحاسمة.

موعد مباراة المصري وزد

ويلتقي المصري مع زد إف سي في الخامسة مساء غد الإثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

ويدخل الفريق البورسعيدي المواجهة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما تلقى خسارة صعبة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليصبح مطالبًا بتحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على آماله في بلوغ النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيدة بطريقة عكسية، بعدما سجل مصطفى العش مدافع المصري بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 82، عقب عرضية داخل منطقة الجزاء ارتطمت به وسكنت شباك فريقه، مانحة الأفضلية لزد قبل مواجهة الإياب.

وكان زد إف سي قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعدما تجاوز عقبة المقاولون العرب، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، عقب التعادل السلبي ذهابًا ثم التعادل الإيجابي بهدف لمثله إيابًا.

في المقابل، تأهل المصري إلى المربع الذهبي بعد تفوقه على الجونة، حيث فاز ذهابًا بهدفين دون رد، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نفسه في لقاء العودة.

وتحمل مباراة الغد أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يتطلع زد للحفاظ على تقدمه ومواصلة مشواره نحو اللقب، بينما يطمح المصري لاستغلال خبراته وقدرات لاعبيه من أجل تعويض خسارة الذهاب وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويعوّل الجهاز الفني للمصري على استعادة الفاعلية الهجومية للفريق، في وقت يسعى فيه زد إلى استثمار أفضلية الفوز في المباراة الأولى والخروج بنتيجة تؤهله إلى المشهد الختامي للبطولة.