الاحتلال الإسرائيلي يجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا يقبعون في السجون والمعتقلات.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك اليوم، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود ملف سري، علما بأن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر مايو الجاري.



وأكد البيان أن سلطات الاحتلال تصعد من هذه السياسة الممنهجة، التي تستهدف مواطنين من مختلف محافظات الضفة الغربية دون تهم محددة، مطالبا بتدخل دولي فوري لوقف إصدار وتجديد أوامر الاعتقال الإداري.

ويعد الاعتقال الإداري احتجازا بلا تهمة ولا محاكمة، ومن دون السماح للأسير أو محاميه بالاطلاع على ملفات الأدلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.