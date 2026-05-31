الأهلي يفتح ملف الراحلين بتسويق 17 لاعبًا معارًا لتوفير مكان للصفقات الجديدة

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لحسم ملف اللاعبين المعارين والعائدين إلى صفوف الفريق، في إطار خطة إعادة ترتيب القائمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد الذي ينتظر فيه المارد الأحمر العديد من التحديات المحلية والقارية.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء إلى الانتهاء من ملف اللاعبين غير الموجودين ضمن الحسابات الفنية، سواء من خلال البيع النهائي أو تجديد الإعارة أو إدخال بعضهم في صفقات تبادلية، وذلك قبل الدخول بقوة في مفاوضات التعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق.

وتأتي تحركات الأهلي في ظل رغبة الإدارة في تقليص عدد اللاعبين داخل القائمة ومنح الجهاز الفني مساحة أكبر لاختيار العناصر الأكثر جاهزية، خاصة مع وجود عدد كبير من الأسماء التي عادت بعد انتهاء فترات إعارتها خلال الموسم الماضي.

ويأمل مسؤولو النادي في تحقيق استفادة فنية ومالية من هذا الملف، سواء عبر بيع بعض اللاعبين أو تسويقهم لأندية محلية وخارجية، بما يساعد على توفير موارد إضافية لدعم الصفقات الجديدة.

ويمتلك الأهلي قائمة تضم 17 لاعبًا عادوا من الإعارة أو تنتهي إعارتهم بنهاية الموسم، ويجري حاليًا دراسة موقف كل لاعب على حدة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وتضم القائمة كلًا من: نيتس جراديشار، وأشرف داري، ورضا سليم، ومحمد كريستو، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا، وأحمد عابدين، وكريم الدبيس، وأحمد رضا، وعمر الساعي، وعمر كمال، ومعتز محمد، ومصطفى العش، ومصطفى مخلوف، ويوسف عبد الحفيظ، ويوسف عفيفي.

ويأتي ملف الراحلين على رأس أولويات الإدارة الحمراء خلال الفترة الحالية، من أجل حسم شكل القائمة النهائية للموسم المقبل قبل التعاقد مع العناصر الجديدة التي حددها الجهاز الفني.

وتسعى إدارة الأهلي لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن، خاصة أن النادي يستهدف تدعيم عدد من المراكز خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما يتطلب توفير أماكن شاغرة داخل القائمة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعدد كبير من اللاعبين.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات مكثفة داخل قطاع الكرة بالأهلي لحسم مصير اللاعبين المعارين، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن استمرارهم أو رحيلهم بشكل رسمي خلال سوق الانتقالات الصيفية.