رياضة

بلال عطية يجدد عقده مع الأهلي قبل خوض تجربة احترافية في إسبانيا

محمد سمير

حسم النادي الأهلي ملف لاعب الوسط الشاب بلال عطية، بعدما نجحت إدارة القلعة الحمراء في تمديد تعاقد اللاعب، قبل انتقاله إلى صفوف راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

وجاء قرار الأهلي بتمديد عقد بلال عطية في إطار سياسة النادي للحفاظ على أبرز المواهب الصاعدة وتأمين مستقبلها، قبل السماح للاعب بخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الأوروبية.

إعارة لمدة موسم في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن ينتقل بلال عطية إلى راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بالكرة الأوروبية.

ويأمل اللاعب الشاب في استغلال التجربة الجديدة لإثبات قدراته الفنية وتطوير مستواه، بما يفتح أمامه آفاقًا أوسع خلال المرحلة المقبلة سواء مع ناديه الإسباني أو عند عودته إلى الأهلي.

الأهلي يواصل دعم المواهب

وتأتي خطوة إعارة بلال عطية ضمن استراتيجية الأهلي الهادفة إلى تطوير عناصره الشابة من خلال منحهم فرص الاحتراف الخارجي، خاصة في الدوريات الأوروبية التي تساهم في صقل المواهب وإعدادها للمنافسة على أعلى المستويات.

ويحظى اللاعب بتقدير كبير داخل قطاع الكرة بالنادي، حيث ينظر إليه كأحد العناصر الواعدة التي تمتلك مستقبلًا مميزًا خلال السنوات المقبلة.

خطوة جديدة في مشوار اللاعب

ويمثل الانتقال إلى راسينج سانتاندير محطة مهمة في مسيرة بلال عطية، الذي يسعى للاستفادة من التجربة الإسبانية وتقديم مستويات قوية تؤكد أحقيته بثقة الأهلي، الذي فضّل تجديد عقده أولًا قبل الموافقة على خروجه للإعارة.

وتترقب جماهير الأهلي ما سيقدمه اللاعب خلال موسمه الاحترافي الأول، على أمل أن يعود أكثر خبرة ونضجًا فنيًا ليكون أحد الأسماء المهمة في صفوف الفريق الأحمر مستقبلاً.

