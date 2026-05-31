الغندور: رحيل مبابي عن باريس سانجيرمان أثبت أن الفريق أهم من النجم

علق الإعلامي خالد طلعت علي فوز فريق باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا امس علي حساب الأرسنال.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" امباي احسن لاعب و اغلي لاعب في العالم يرحل لريال المدريد بطل ابطال اوروبا و حامل اللقب ليخسر معه كل البطولات ويفوز باريس لأول وثاني مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا عشان كده اوضة اللبس اهم من قيمة اللاعب و بناء فريق مش فهلوة و الشغف والرغبة والدوافع والمدرب والعدل بين اللاعبين اهم من من اهم لاعب في العالم و كرة القدم لعبة جماعية مش فردية و تتأثر بنفوس اللاعبين.



وواصل فريق باريس سان جيرمان مشواره المميز بقيادة إنريكي المدير الفني ليحقق اللقب الثاني على التوالي في تاريخه.

واختار سوفا سكور الموقع العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات تشكيل الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا المنقضية.

وشهد تشكيل سوفا سكور تواجد ثنائي فريق باريس صاحب اللقب فقط وهم فيتينا وكفاراتسخيليا بجانب لاعب وحيد من أرسنال وصيف البطولة وهو ماجاليس.