موعد مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا

حقق فريق باريس سان جيرمان إنجاز تاريخي بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وحصد باريس سان جيرمان مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أرسنال باللقاء النهائي من البطولة وصلت لـ 25 مليون يورو.

ويحصل الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا على 25 مليون يورو عن المباراة النهائية بجانب المبالغ المالية عن كل فوز في مرحلة الدوري وكذلك التأهل لأدوار الإقصائية.

موعد مباراة السوبر الأوروبي

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام منافسه أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي.

وحقق فريق أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على فرايبورج الألماني بنتيجة ثلاث أهداف دون رد

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس المقبل على ملعب سالزبورج في النمسا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.