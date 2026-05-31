25 مليون يورو مكافأة لـ باريس سان جيرمان بعد الفوز على أرسنال

حقق فريق باريس سان جيرمان إنجاز تاريخي بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وحصد باريس سان جيرمان مكافأة مالية ضخمة بعد الفوز على أرسنال باللقاء النهائي من البطولة وصلت لـ 25 مليون يورو.

ويحصل الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا على 25 مليون يورو عن المباراة النهائية بجانب المبالغ المالية عن كل فوز في مرحلة الدوري وكذلك التأهل لأدوار الإقصائية.

ويتم توزيع مكافأة بطولة دوري أبطال أوروبا بالشكل التالي:

رسوم المشاركة: 18.62 مليون يورو لكل فريق.

الفوز والتعادل: 2.1 مليون يورو في حال الفوز، و 700 ألف يورو في التعادل.

ترتيب مرحلة الدوري: مكافأة إضافية تتراوح بين 275 ألف يورو و 9.9 مليون يورو بناءً على مركز كل فريق.

-التأهل لدور الـ 16 تصل المكافأة لـ 11 مليون يورو.

-التأهل لربع النهائي: 12.5 مليون يورو.

-التأهل لنصف النهائي: 15 مليون يورو.

-التأهل للنهائي: 18.5 مليون يورو.

-بطل دوري أبطال أوروبا: 25 مليون يورو.