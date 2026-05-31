الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة تطلق «مسار حديثي الولادة» غدا.. وتؤكد استمرار تقديم الخدمات بكامل طاقتها

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ «مسار حديثي الولادة» اعتبارًا من الإثنين الموافق أول يونيو 2026، من خلال منظومة متكاملة داخل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة ضمن حزمة «مسار العمر الصحي».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن «مسار حديثي الولادة» يستهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية للأم والمولود خلال الشهر الأول من الولادة، باعتباره مرحلة حرجة تتطلب رعاية دقيقة لضمان بداية صحية سليمة للطفل واكتشاف أي مشكلات صحية مبكرًا.

 الخدمات المقدمة للطفل

وأضاف أن الخدمات المقدمة للطفل خلال الأسبوع الأول (من 3 إلى 7 أيام) تشمل الفحص الطبي الشامل، قياسات النمو (الوزن والطول ومحيط الرأس)، فحص السمع، عينة كعب القدم للكشف عن الأمراض الوراثية واضطرابات التمثيل الغذائي، الكشف المبكر عن الصفراء، بالإضافة إلى التطعيمات الأساسية (الجرعة الصفرية لشلل الأطفال، والالتهاب الكبدي B، وتطعيم الدرن BCG) بينما تشمل خدمات الأم، متابعة ما بعد الولادة، دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، التوعية بعلامات الخطر لدى الأم والطفل، وأهمية المباعدة بين الحمل والآخر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، استمرار تقديم الخدمات بكامل الطاقة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى تقديم أكثر من 46 ألف خدمة طبية خلال أربعة أيام فقط من الإجازة.

وأضافت أن هذه الخدمات شملت مسح الغدة الدرقية، والفحص السمعي لحديثي الولادة، وعيادات الأسنان، وخدمات تنمية الأسرة، مما ساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات وتيسير حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة بالقرب من محل إقامتهم.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن إطلاق «مسار حديثي الولادة» يُعد خطوة استراتيجية هامة نحو بناء منظومة رعاية صحية متكاملة تبدأ من اليوم الأول للطفل، مع ضمان استمرارية الرعاية والمتابعة وفق نهج «مسار العمر الصحي»، بهدف تحسين الصحة العامة للأجيال القادمة.

محافظ البحيرة
إيهاب توفيق
ميريهان حسين فىًاحدث ظهور لها
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
