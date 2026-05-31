استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم "بدون جراحة" ببورسعيد

بعد وفاته فجأة.. حكاية عم مبارك حارس أمن معبد الكرنك الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي
رئيس التحرير
طه جبريل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن نجاح الفريق الطبي بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض لمريضة تبلغ من العمر 50 عاماً، وذلك باستخدام تقنية تشفية الأورام بالمنظار ومناظير الفراغ الثالث، دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي تقليدي.

وأوضح بيان الهيئة، أن المريضة كانت تعاني من تاريخ مرضي لأورام الثدي، وتم تشخيص إصابتها بورم ضخم متحور بمنطقة الحوض، وبعد دراسة دقيقة للحالة ومناقشة جميع البدائل العلاجية المتاحة، تم اتخاذ القرار بالاستئصال الكامل عن طريق المنظار لتجنيب المريضة مخاطر الجراحة التقليدية وما قد يترتب عليها من مضاعفات وتدخلات جراحية معقدة، ورغم صعوبة الحالة وتعقيدها، تمت العملية بنجاح كامل، وغادرت المريضة المستشفى في حالة صحية مستقرة ودون أي مضاعفات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا النجاح يجسد التطور الكبير الذي تشهده خدمات المناظير العلاجية المتقدمة داخل منشآت الهيئة، ويعكس نجاح استراتيجية الهيئة في توطين أحدث التقنيات الطبية العالمية وتوفيرها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

 أولى الوحدات المتخصصة في تقديم العلاج المتقدم

وأشار الدكتور أحمد السبكي ، إلى أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد تُعد أولى الوحدات المتخصصة في تقديم العلاج المتقدم لأورام الجهاز الهضمي بمختلف أنواعها، بداية من المناظير التشخيصية والعلاجية المتقدمة وصولاً إلى أحدث تقنيات تشفية الأورام باستخدام مناظير الفراغ الثالث، بما يتيح علاج العديد من الحالات المعقدة دون الحاجة إلى تدخلات جراحية كبرى أو تحويل مسار، الأمر الذي يسهم في تحسين النتائج العلاجية ورفع جودة حياة المرضى.

 تكلفة تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية

وأضاف أن تكلفة تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمجمع الشفاء الطبي بلغت نحو 20 مليون جنيه، لتصبح مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، وتخدم إقليم القناة بالكامل، مشيراً إلى نجاح الوحدة في إجراء أكثر من 10 آلاف حالة منظار حتى الآن، منها نحو 25% حالات متقدمة ومعقدة، بما يعكس حجم الخبرات والإمكانات الطبية المتوافرة بها.

وأوضح رئيس الهيئة أن تكلفة هذا النوع من التدخلات الدقيقة تتجاوز 250 ألف جنيه في القطاع الخاص، بينما تم تقديم الخدمة للمريضة بالمجان بالكامل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يؤكد حرص الدولة المصرية على إتاحة أحدث الخدمات العلاجية المتقدمة لمرضى الأورام دون أعباء مالية.

وأضاف أن قسم مناظير الجهاز الهضمي بمجمع الشفاء الطبي أصبح صرحاً علمياً متميزاً على المستوى الدولي، حيث شارك القسم خلال العام الماضي في بحث علمي متخصص حول استئصال الأورام التي يزيد حجمها على 10 سم باستخدام تقنيات المناظير المتقدمة، وتم قبول البحث بالمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للمناظير (ASGE)، بما يعكس المستوى العلمي والمهني المتقدم لكوادر الهيئة وقدرتها على مواكبة أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وثمن رئيس هيئة الرعاية الصحية، جهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتور أحمد مدكور، رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وأحد الرواد العالميين في استئصال الأورام باستخدام مناظير الفراغ الثالث، وبمشاركة نخبة من الأطباء ضمت استشاريي الجهاز الهضمي الدكتور حمدي السيد، والدكتور محمد الفيومي، والدكتور محمد جمال صقر، بالإضافة إلى أخصائيي الجهاز الهضمي الدكتور أحمد بدران، والدكتور كريم قوطة، والدكتور رضا نبيل، وبالتعاون مع فريق التمريض المتميز بمجمع الشفاء الطبي، الذي ضم الأستاذة بدرية عبد المنعم والأستاذ محمود خميس.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن تقنيات مناظير الفراغ الثالث تمثل نقلة نوعية في علاج الأورام والحالات المعقدة، وتفتح آفاقاً علاجية جديدة للحالات التي كان يُعتقد سابقاً أنها تتطلب جراحات كبرى، بما يعزز ريادة منشآت هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية المتطورة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، ويؤكد نجاح الهيئة في توطين أحدث الممارسات الطبية العالمية داخل منشآتها.

