هيئة الرعاية الصحية: متابعة جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة وتوافر الأدوية والمستلزمات

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة وتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية بإقليمي القناة والصعيد، واصلت قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية جولاتها التفقدية المكثفة لمتابعة انتظام العمل وتطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت الجولات الميدانية المرور على عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية والتأكد من جاهزية مختلف الأقسام الطبية، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة، إلى جانب الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال ومشتقات الدم والمخزون الاستراتيجي اللازم للتعامل مع أي حالات طارئة.

المتابعة الميدانية المستمرة

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن المتابعة الميدانية المستمرة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك تأتي في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، والتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المنشآت الصحية للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو حالات طارئة.

كما تضمنت الجولات لقاءات مباشرة مع الفرق الطبية والتمريضية والإدارية العاملة خلال فترة العيد، حيث تم الاطمئنان على سير العمل وانتظام النوبتجيات وتوافر القوى البشرية بمختلف المنشآت الصحية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار الجولات الميدانية والمرور المكثف على المنشآت الصحية طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتوازي مع انعقاد غرف الأزمات والطوارئ والمتابعة اللحظية للموقف التشغيلي، بما يضمن الحفاظ على جاهزية المنظومة الصحية واستمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.