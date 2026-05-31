ثابت عند 6770 جنيهًا .. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة اليوم

استقر سعر الذهب صباح اليوم الأحد 31-5-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية بالتوازي مع احتفالات عيد الأضحي المبارك.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر الذهب على مختلف الأعيرة الذهبية بدون تغيير منذ ختام تعاملات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6770 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7737 جنيها للشراء و 7680 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7092 جنيها للشراء و 7040 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6770 جنيها للشراء و 6720 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5802 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.16 ألف جنيه للشراء و 53.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4541 دولار للشراء و 4539 دولار للبيع.