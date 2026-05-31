موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يُواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، من خلال خوض سلسلة من المباريات الودية القوية التي تهدف إلى تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

مواجهة مرتقبة أمام البرازيل

يخوض المنتخب الوطني آخر تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، عندما يلتقي منتخب البرازيل في مباراة تحمل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، نظراً لقوة المنافس وامتلاكه مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتعد هذه المواجهة فرصة مثالية لاختبار جاهزية المنتخب المصري أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، كما تمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على مستوى اللاعبين وتقييم الأداء قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

موعد مباراة مصر والبرازيل

من المقرّر أن تقام المباراة الودية بين مصر والبرازيل يوم 6 يونيو المقبل، وذلك في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

أهمية المباراة للجهاز الفني

تمثل مواجهة البرازيل اختباراً حقيقياً للمنتخب المصري قبل خوض منافسات كأس العالم، حيث يسعى حسام حسن إلى تجربة بعض الجوانب التكتيكية والخطط الفنية التي ينوي الاعتماد عليها خلال البطولة.

كما تمنح المباراة الفرصة للاعبين لاكتساب مزيد من الثقة والاحتكاك الدولي أمام منتخب يمتلك خبرات كبيرة في البطولات العالمية، وهو ما يساعد على رفع مستوى الجاهزية الفنية والذهنية للفريق.

استعدادات متواصلة للمونديال

يأمل المنتخب المصري في الظهور بصورة قوية خلال كأس العالم 2026، ولذلك يحرص الجهاز الفني على الاستفادة القصوى من فترة الإعداد الحالية، من خلال المعسكرات والمباريات الودية التي تساعد على الوصول لأفضل مستوى ممكن قبل انطلاق البطولة، التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية بشغف كبير.

