من ذاكرة جامعة القاهرة .. صورة تحكي تاريخًا بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء كلية العلوم

حسام الفقي

بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء كلية العلوم بجامعة القاهرة (1925–2025)، نقف بكل فخر أمام هذه الصورة التاريخية النادرة التي تجمع كوكبة من كبار علماء وأساتذة الكلية في سنواتها الأولى، وفي القلب منهم العالم الجليل  الدكتور علي مصطفى مشرفة، أول عميد مصري لكلية العلوم، وأحد أبرز رواد علم الفيزياء في العالم.

تختزل هذه الصورة مرحلة استثنائية من تاريخ جامعة القاهرة، حين كان بناء العلم مشروعًا وطنيًا، وكانت كلية العلوم أحد أهم روافده. فمنذ تأسيسها ضمن كليات الجامعة عام 1925، حملت الكلية رسالة واضحة تقوم على إعداد علماء وباحثين وفق أعلى المعايير العالمية، مستعينة بكبار العلماء من مصر والعالم، لتصبح خلال سنوات قليلة منارة علمية رائدة في المنطقة.

ويتوسط الدكتور علي مصطفى مشرفة الصورة كما توسط تاريخ الكلية ووجدانها العلمي؛ فقد مثّل نموذجًا فريدًا للعالم الموسوعي، الذي جمع بين العبقرية العلمية والقيادة الأكاديمية والرؤية الوطنية. وفي عهده، ترسخت تقاليد علمية صارمة جعلت من كلية العلوم مدرسة حقيقية للبحث والابتكار، وخرجت أجيالًا من العلماء الذين حملوا اسم مصر إلى المحافل الدولية.

هذه الصورة ليست مجرد توثيق لوجوه من الماضي، بل شهادة حية على زمن آمن بأن النهضة تبدأ من المعمل وقاعة الدرس، وأن بناء الوطن لا يتحقق إلا بالعلم والمعرفة.

تحية تقدير وإجلال إلى رواد كلية العلوم الذين صنعوا هذا التاريخ المشرف، وإلى كل عالم وأستاذ وطالب يواصل اليوم حمل الرسالة نفسها تحت قبة جامعة القاهرة العريقة.

روجينا
روجينا
روجينا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

مي سليم
مي سليم
مي سليم

