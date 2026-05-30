شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد عودتها من الحج: ربنا يتقبل ياقمرة وشك نور

غازل الفنان وائل عبدالعزيز، شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد عودتها من أداء مناسك الحج.

ونشر وائل عبدالعزيز صورة لشقيقته عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وكتب: «ربنا يتقبل يا قمرة.. ما شاء الله عليكى وشك نور»، فى إشارة إلى حالة السعادة والراحة التى ظهرت عليها بعد أداء الفريضة.

فيلم جديد

وتعود ياسمين عبد العزيز فور انتهائها من أداء فريضة الحج إلى نشاطها الفني؛ حيث تجتمع مع أحمد السقا في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "خلي بالك من نفسك"، تحت قيادة المخرج معتز التوني. ويتميز الفيلم بإنتاج سينمائي ضخم تشارك فيه شركة "سينرجي بلس"،

فيلم "خلي بالك من نفسك"، من تأليف شريف الليثي، ويضم العمل توليفة مميزة من النجوم بجانب السقا وياسمين، أبرزهم مصطفى أبو سريع، ومحمد رضوان، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لعدد كبير من ضيوف الشرف