ضحك ودهشة.. موقف طريف بين ياسمين عبدالعزيز وإعلامي يمني خلال الحج

وثق الإعلامي اليمني صالح العبيدي لقاءه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز أثناء تأديتها مناسك الحج في يوم عرفة، معبرًا عن سعادته بلقائها وإعجابه بها.

ونشر العبيدي مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، ظهر فيه إلى جانب ياسمين عبدالعزيز، حيث أبدى سعادته بلقائها في هذا المكان المبارك.

وخلال الفيديو، قالت ياسمين للعبيدي: «الله يسعدك.. إنت لما نزلت الصورة إيه اللي حصل؟»، ليرد عليها بإجابة مطولة لم تتضح تفاصيلها بشكل كامل.

وبدا على ياسمين ملامح الدهشة لعدم فهمها ما قاله، واكتفت بالضحك قبل أن ترد قائلة: «ربنا يخليك».



فيلم جديد

وتعود ياسمين عبد العزيز فور انتهائها من أداء فريضة الحج إلى نشاطها الفني؛ حيث تجتمع مع أحمد السقا في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "خلي بالك من نفسك"، تحت قيادة المخرج معتز التوني. ويتميز الفيلم بإنتاج سينمائي ضخم تشارك فيه شركة "سينرجي بلس"،

فيلم "خلي بالك من نفسك"، من تأليف شريف الليثي، ويضم العمل توليفة مميزة من النجوم بجانب السقا وياسمين، أبرزهم مصطفى أبو سريع، ومحمد رضوان، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لعدد كبير من ضيوف الشرف