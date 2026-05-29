مصطفى زيكو: بحسد الناس اللي بتلعب وسط هذه العظمة من الجماهير

أعرب مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر وصاحب هدف الفوز أمام روسيا، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة وسط الجماهير المصرية، مؤكدًا أن اللعب أمام هذا الحشد الجماهيري يمثل تجربة استثنائية بالنسبة له.

وقال زيكو في تصريحات عقب المباراة: "لأول مرة ألعب أمام هذا الحشد من الجمهور، وبحسد الناس اللي بتلعب وسط هذه العظمة"، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير يمنح اللاعبين دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف لاعب منتخب مصر: "أتمنى أن نسعد هذه الجماهير في كأس العالم"، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يسعون لتحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد، ليقود منتخب مصر لتحقيق الفوز وحصد لقب البطولة وسط حضور جماهيري كبير في ستاد القاهرة.