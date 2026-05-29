الجيش الأمريكي عن إسقاط إيران طائرة أمريكية: ادعاءات كاذبة

نفى الجيش الأمريكي التقارير التي بثها التليفزيون الإيراني الرسمي والتي تفيد بأن أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بوشهر أسقطت "طائرة أمريكية معادية".

وقال الجيش الأمريكي: "لم تُسقط إيران أي طائرة أمريكية، هذه الادعاءات كاذبة".

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية معادية في منطقة بوشهر جنوب البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "نور نيوز" الإيرانية، التابعة للنظام، بوقوع انفجار في محافظة بوشهر، "والذي يبدو أنه ناجم عن اشتباك بين الدفاعات الجوية وطائرات معادية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني ان أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز.

ذكرت وكالة أنباء مهر: القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز.

وأضافت وكالة أنباء مهر: السفن المخالفة كانت تعتزم عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.



