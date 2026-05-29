نائب الرئيس الأمريكي: لم نصل بعد إلى الهدف مع إيران.. لكننا قريبون من ذلك

علّق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على التقارير التي تفيد بإحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، قائلاً للصحفيين في واشنطن: "لم نصل إلى اتفاق بعد"، لكن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بتأخير البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية معادية في منطقة بوشهر جنوب البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

أفادت شبكة "نور نيوز" الإيرانية، التابعة للنظام، بوقوع انفجار في محافظة بوشهر، "والذي يبدو أنه ناجم عن اشتباك بين الدفاعات الجوية وطائرات معادية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني ان أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز.

ذكرت وكالة أنباء مهر: القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز.

وأضافت وكالة أنباء مهر: السفن المخالفة كانت تعتزم عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وقال التليفزيون الإيراني: أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية.



