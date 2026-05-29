اليونيفيل تحيي اليوم الدولي لحفظة السلام وسط تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية

أكد رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، أن حفظة السلام يواصلون أداء مهامهم بكفاءة وتفانٍ رغم الظروف الأمنية المعقدة وتصاعد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق.

وشدد القائد العام للبعثة -خلال الاحتفال الرسمي الذي أقامته “اليونيفيل” في مقرها العام في الناقورة بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة اليوم الجمعة- على أن المسار السياسي والدبلوماسي يبقى الحل الوحيد الممكن للنزاع، وأن “اليونيفيل” ملتزمة بدعم الأطراف لاستعادة وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح أن قوات حفظ السلام تواصل استخدام آليات الارتباط والتنسيق للمساعدة في تخفيف التوتر وتنسيق حركة المساعدات الإنسانية حيثما أمكن، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان.

شهد الاحتفال تكريماً لجنود حفظ السلام الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم، حيث أشار أبانيارا إلى أن أكثر من 4500 جندي حفظ سلام قضوا خلال الخدمة حول العالم منذ عام 1948، بينهم 345 في “اليونيفيل”، إضافة إلى ستة جنود فقدتهم القوة الدولية في الأشهر الأخيرة.

وأكد القائد العام أن تضحيات جنود حفظ السلام تعزز العزم على مواصلة مهمة حفظ السلام، مجدداً التزام “اليونيفيل” الراسخ تجاه سكان جنوب لبنان والسعي لتحقيق الاستقرار ومستقبل أكثر أمناً على جانبي الخط الأزرق.

ويُحتفل باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة سنوياً في 29 مايو تكريماً لمهنية وشجاعة حفظة السلام العسكريين والمدنيين حول العالم، وتخليداً لذكرى من ضحوا بأرواحهم في سبيل السلام، تزامناً مع ذكرى تأسيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة عام 1948.