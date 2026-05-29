إيران: انفجار في محافظة بوشهر.. والدفاع الجوي يواجه طائرات معادية

أفادت شبكة "نور نيوز" الإيرانية، التابعة للنظام، بوقوع انفجار في محافظة بوشهر، "والذي يبدو أنه ناجم عن اشتباك بين الدفاعات الجوية وطائرات معادية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني ان أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز.

ذكرت وكالة أنباء مهر: القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز.

اضافت وكالة أنباء مهر: السفن المخالفة كانت تعتزم عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

وقال التلفزيون الإيراني: أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية.