إبراهيم حسن: لا توجد أي حسابات شخصية في اختيارات منتخب مصر



أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن اختيارات الجهاز الفني تتم وفقًا لرؤية فنية فقط، نافيًا وجود أي حسابات شخصية أو خلافات مع اللاعبين المستبعدين من المعسكر.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “والله العظيم قائمة منتخب مصر ما فيها أي حسابات شخصية نهائيًا أو أي مشكلة مع أي حد”.

وأضاف: “لدينا 26 لاعبًا فقط يجب أن يتواجدوا في القائمة، سواء كنا نختار من بين 30 أو 40 لاعبًا، وبالتالي خروج أي لاعب من القائمة لا يعني وجود أي أزمة”.

وأوضح مدير المنتخب أن جميع الاختيارات تخضع لوجهات نظر فنية من جانب الجهاز الفني، مؤكدًا أن الهدف الأساسي خلال الفترة الحالية هو تطوير شكل وأداء المنتخب الوطني.

وتابع: “كلها اختيارات فنية ووجهات نظر لا أكثر ولا أقل، ونسعى بإذن الله لتقديم شيء مختلف وشكل جديد لمنتخب مصر في كأس العالم وإسعاد الجماهير”.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب على الظهور بشكل مميز خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا التوفيق للفراعنة في مشوارهم القادم.