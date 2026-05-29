حسن المستكاوي: غياب رأس الحربة أمام روسيا لم يمنع خطورة منتخب مصر

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي فوز نادي منتخب مصر علي روسيا

ونشرت الصفحة الرسمية لحسن المستكاوي عبر الفيس بوك :" عدم وجود رأس حربة في التشكيل امام روسيا لا يعني غياب القدرة الهجومية، فالمنتخب كانت عنده حلول في الهجوم عند امتلاك الكرة…

وتابع :" و اهدر الفريق عدة فرص لمرموش وتريزيجيه وابراهيم عادل وامام عاشور و كلها فرص بدون وجود رأس حربة..

وأضاف:" الفكرة دائماً، كيف يصنع الفريق الحلول الهجومية عند امتلاك الكرة بلاعبي في الوسط والأجنحة…



واكمل: وأرجو مراجعة الفرص اللتي اتيحت للمنتخب وكانت مِن من ولمن.

وتابع :" تغيير ١١ لاعباً حسب الاتفاق لا يعني ايضاً، تغيير مراكز بمراكز.. ولكن ما هي اهداف التغيير وهل اختلف أسلوب اللعب والأداء مع التغيير، تلك نقطة في غاية الاهمية.



واختتم :٠ ونقطة اخيرة، خط وسط المنتخب يحتاج لشغل اكبر وابداع اكثر، وجهد اكبر.

مبروك الحضور الجماهيري الكبير، لمساندة المنتخب، امام روسيا قبل التهنئة على الفوز.."