كان يحلم بالزيارة.. وفاة حاج مصري بعد الوقوف بعرفات وأثناء رمي الجمرات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة حاج من محافظة الفيوم أثناء أدائه مناسك الحج بالأراضي المقدسة، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

وكان الراحل قد سافر إلى المملكة العربية السعودية برفقة زوجته لأداء فريضة الحج، التي طالما تمناها، وتمكن من الوقوف على جبل عرفات قبل وفاته أثناء استكمال مناسك الحج.

وتوفي الحاج محمود أبوخلف مسعود، 67 عامًا، من أهالي حي المسلة بمحافظة الفيوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في رمي الجمرات بمشعر منى.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي الفيوم عقب تداول خبر الوفاة، فيما جرى دفن جثمان الحاج الراحل بمقابر المعيصم في مكة المكرمة.

ودعا الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.