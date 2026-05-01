طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة بطعم لذيذ

يعد الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص خاصة فى احتفالات عيد الأضحى.

نعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● رقاق

● لحمة مفرومة

● مرقة

● بصل مفروم

● ملح

● فلفل أسود

● سمنة

● بهارات

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة



فى حلة على النار شوحي اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في السمنة أو الزيت ثم ضعي البهارات والملح والفلفل وقلبيكل الخليط.

بللي الرقاق بالمرقة وادهنيه بالسمنة وضعي عدة طبقات رقيقة في صينية مدهونة سمنة وضعي على الوجه خليط اللحمة المفرومة ثم ضعي باقي الرقاق المدهون بالسمنة والمرقة وقطعيه ثم ادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج.