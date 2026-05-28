مشهد إنساني مؤثر.. متطوع يحمل حاجا على ظهره في مشعر مِنى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا وثّق لحظة إنسانية داخل مشعر منى بالمملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج، حيث ظهر أحد المتطوعين وهو يحمل حاجًا مسنًا على ظهره لمساعدته على التنقل وسط الزحام وأداء المناسك.

وأظهر الفيديو المتداول، المتطوع وهو يسير بالحاج بين الحشود في مشهد لاقى إشادة واسعة من المتابعين، الذين عبّروا عن تأثرهم بالموقف الإنساني وما يعكسه من روح التعاون والتراحم بين الحجاج والمتطوعين خلال موسم الحج.

ويشهد موسم الحج كل عام العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة، التي توثق صورًا من التعاون والمساندة بين الحجاج، خاصة لكبار السن وأصحاب الحالات الصحية، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المنظمة والمتطوعون لخدمة الحجاج وتسهيل أداء المناسك.