حكام مباريات الجمعة في ختام بطولة الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم التحكيم الخاصة بمباريات الدوري المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة في ختام منافسات مجموعة الهبوط

ويدير مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت كلام من عباس قابيل حكم ساحة ويعاونه محمد سعيد شيكا ومحمد العبوطي والحكم الرابع حسم محمود مع حكام تقنية الفيديو حسام عزب ومحمود حسين .

ويدير مباراة كهرباء الإسماعيلية وزد حكم ساحة عبدالرحمن صالح ويساعده عبدالعزيز محسن وطه سيد والحكم الرابع أحمد شهود وعلى تقنية الفيديو أحمد جابر ويعاونه عبدالحكيم ناصر

وبمباراة غزل المحلة وحرس الحدود يقود الطاقم التحكيمي أحمد ناجي ويعاونه عمرو جمعة وأسامة هشام والحكم الرابع أحمد ماجد وحكام تقنية الفيديو أحمد حامد فهيم ويعاونه هشام ربيع

فيما يدير مصطفى مدحت مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري ويعاونه أحمد زغلول ويعاونه محمد صلاح علي والحكم الرابع السيد شعبان وحكام الفيديو خالد الغندور ويعاونه أحمد بكر