خلال تفقدها غرفة العمليات بالداخلة.. محافظ الوادي الجديد تشيد بجهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، انتظام سير عمل غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز الداخلة، للتأكد من تفعيلها و جاهزيتها للتعامل مع البلاغات و الشكاوى الواردة، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز.

حيث أشادت بجهود التعامل الفوري مع إحدى التعديات التي تم رصدها بقرى عزب القصر عن طريق منظومة المتغيرات المكانية حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة وإزالتها في المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. مشددةً على التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. مثمنةً جهود غرف العمليات والوحدات المحلية للمراكز في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة العيد. كما وجهت بمنح مكافأة مالية للعاملين المشاركين تقديرًا لجهودهم المتميزة في الحفاظ على الانضباط والتصدي للتعديات.