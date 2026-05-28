مصرع 4 عناصر جنائية وضبط 1.2 طن مخدرات بـ 150 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة جديدة قاسمة لأوكار الشر انتهت بضبط أكثر من 1،2 طن من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 150مليون جنيه ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدى الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل، شروع فى قتل، سلاح نارى، إتجار بالمخدرات، بلطجة، خطف، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية بنطاق محافظة "أسيوط"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم أكثر من 1،2 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو، أفيون، كوكايين" – عدد من الأقراص المخدرة – 90 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف، 27 بندقية آلية، 35 بندقية خرطوش، 24 فرد خرطوش، 3 طبنجات")

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (150) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.