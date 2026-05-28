إدعاء كاذب.. حقيقة تهجم أفراد شرطة على منزل والاستيلاء على محتوياته بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أفراد الشرطة بالتهجم على منزله وإحداث تلفيات به والإستيلاء على محتوياته بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لمركز شرطة نقادة بحدوث مشاجرة بين طرف أول ربة منزل، نجليها - مقيمين بدائرة المركز مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة، وبين طرف ثانى 4 أشخاص أحدهم القائم على النشر مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول قطعة أرض زراعية، قام خلالها الطرف الأول بتحطيم أبواب منزل الطرف الثانى وإتلاف محتوياته، وقيام الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام (عصى خشبية) محدثين إصابتهم وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهم.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.