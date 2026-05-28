والد الضحية استغاث بالداخلية.. القبض على طالب تعدى على صديقه بـ"كتر" بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام طالب بالتعدى على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته بتحريض من والده بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب سن 14 "نجل القائم على النشر" مصاب بكدمات وجروح قطعية - مقيم بدائرة المركز وبسؤاله إتهم طالب سن 15 – مقيم بذات الدائرة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض "كتر" عقب حدوث مشاجرة بينهما بسبب اللهو.

أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.