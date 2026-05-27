الداخلية تكشف تفاصيل واقعة تضرر سيدة من مالك محل بعد إتلاف سيارتها بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام مالك أحد المحال التجارية بإحداث تلفيات بإطار سيارتها لتوقفها أمام المحل الخاص به بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك محل) لقيامه بإتلاف إطار السيارة الخاصة بها حال توقفها أمام المحل الخاص به ، وبذات التاريخ حضر للقسم (الشاكية ، المشكو فى حقه)، وقررت الشاكية بتنازلها عن شكواها لتصالحهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.