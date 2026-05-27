رجال الشرطة يشاركون المواطنين فرحة عيد الأضحي بتوزيع الورود

شارك رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن، المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الورود على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.