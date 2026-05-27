المواطنون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك

توافد آلاف المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، على الحدائق والمتنزهات ، والشواطئ ، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء أسرية مميزة تعكس روح العيد وقيمه متبادلين التهنئة بهذه المناسبة الغالية وذلك عقب أداء شعائر الصلاة بالمساجد والساحات الكبيرة .

ففي محافظ المنيا شهد كورنيش المنيا عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك ، بمدرسة الفريق صفى الدين ابو شناف على كورنيش النيل، ازدحاماً كبيراً في بداية الاحتفالات ، حيث تصطحب الأسر والأهالي ذويها للإستمتاع بأجواء العيد ، والذي يعد المتنزه الرئيسي لأهالي المحافظة.

وقام عدد كبير من الاهالى بتوزيع الألعاب والبالونات على الاطفال عقب خروجهم من صلاة العيد.

وأجرى نائب محافظ المنيا، الدكتور محمد جبر برفقة رئيس عاصمة المحافظة ، الدكتور سعيد محمد، جولة ميدانية تفقدية بكورنيش النيل ، عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك ، لمتابعة الحالة العامة والوقوف على مستوى النظافة والخدمات، والتأكد من جاهزيته التامة لاستقبال المواطنين إلى جانب المراسى والمراكب النيلية بامتداد الكورنيش .

ووجه نائب المحافظ بضرورة استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية لمختلف المتنزهات والحدائق العامة طوال ايام العيد ورفع المخلفات والقمامة أولا باول، وخاصة كورنيش النيل بالمنيا والذي يعد اطول متنزه على مستوى الجمهورية، يطل على نهر النيل بمساحة طول تصل الى 8 كيلومترات بعاصمة المحافظة ، و يمتد عرضا باكبر اطلالة على نهر النيل حيث شهد خلال السنوات الماضية العديد من مراحل التطوير والتجديد .