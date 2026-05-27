ساعة ريلمي المنتظرة .. تصميم مميز ومواصفات قوية

أطلقت شركة ريلمي ساعة Watch S5 بشاشة AMOLED دائرية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، وبطارية تدوم حتى 16 يومًا مع الاستخدام العادي. كما تتميز الساعة بتصميم مختلف بشكل ملحوظ عن طرازات الشركة المستطيلة السابقة.



ساعة ذكية أنيقة ذات سعر معقول

تأتي ساعة Realme Watch S5 بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 1500 شمعة. تدعم الساعة خاصية الشاشة الدائمة، إلا أن عمر البطارية ينخفض ​​من حوالي 16 يومًا إلى خمسة أيام تقريبًا عند تفعيل هذه الخاصية.

من بين الميزات غير المألوفة نوعاً ما، وضع الرؤية الليلية الذي يُحوّل الشاشة إلى درجات اللون الأحمر للرؤية في الإضاءة الخافتة. قد يكون هذا مفيداً لمعرفة الوقت ليلاً دون إجهاد العينين بشاشة ساعة ساطعة.

ساعة ريلمي إس 5

اعتمدت ريلمي إطاراً مسطح الحواف وأزراراً جانبية كبيرة، مما يجعل ساعة Watch S5 مميزة قليلاً عن تصميمات الساعات الذكية الاقتصادية المعتادة. يبلغ وزن الساعة 32 جراماً بدون السوار، وتتوفر بلوني الرمادي الصخري والأبيض الرملي.

يتصدر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتتبع الأنشطة الرياضية باقة اللياقة البدنية

تتمثل الترقية الأكبر في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج الذي يدعم خمسة أنظمة أقمار صناعية. هذا يعني أن المستخدمين يمكنهم تتبع الجري والمشي وركوب الدراجات دون الحاجة إلى حمل الهاتف طوال الوقت، وهو أمر لا يزال غير مضمون في هذه الفئة السعرية.



أشارت شركة ريلمي إن الساعة تدعم 110 وضعًا رياضيًا، بالإضافة إلى ميزات مثل قياس الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين ومدة الاستشفاء، والتدريب المتقطع، ومسارات الجري. ويعتمد مدى فائدة هذه المقاييس بشكل كبير على دقة المستشعر، ولكن على الأقل تقدم ريلمي أكثر من مجرد الأساسيات.

تتضمن الساعة أيضًا ميزات تتبع معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، والنوم، والتوتر. كما تشمل تمارين التنفس، والتذكير بالجلوس لفترات طويلة، وتتبع صحة المرأة.

لا تتضمن ساعة Watch S5 تخطيط القلب الكهربائي، أو استشعار درجة حرارة الجلد، أو تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) للدفع بدون تلامس. وهذا يفسر سعرها ويبعدها عن فئة الساعات الذكية الأكثر تطوراً.