لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

أسماء عبد الحفيظ

مع حلول عيد الأضحى، يلاحظ كثير من الأشخاص زيادة الشعور بالحموضة وحرقة المعدة بعد تناول وجبات العيد الدسمة مثل الفتة والرقاق واللحوم، وهو أمر يتكرر كل عام بسبب طبيعة الأكل وكمياته وطريقة تناوله خلال أيام العيد.

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟

ويؤكد الدكتور صعب إبراهيم استشارى الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحموضة ليست مرضًا مرتبطًا بالعيد نفسه، لكنها نتيجة مباشرة لعادات غذائية خاطئة تزداد خلال هذه الفترة.

الإفراط في تناول اللحوم والدهون

أحد أهم أسباب زيادة الحموضة في العيد هو تناول كميات كبيرة من:

اللحوم الحمراء

السمن البلدي

الأطعمة المقلية

هذه الأطعمة تحتاج وقتًا أطول للهضم، مما يؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة والشعور بالحرقان.

الفتة والرقاق من أكثر المسببات

فتة

الفتة المصرية تحتوي على:

خبز محمص

أرز

سمن

شوربة دسم

وهي مكونات ثقيلة قد تسبب ارتجاع الحمض إلى المريء، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو بسرعة.

الأكل بسرعة دون مضغ جيد

في أجواء العيد، يميل البعض إلى تناول الطعام بسرعة بسبب الانشغال أو الجوع الشديد، وهذا يؤدي إلى:

ابتلاع هواء زائد

ضغط على المعدة

سوء هضم

مما يزيد من فرص الحموضة والانتفاخ.

المشروبات الغازية بعد الأكل

من العادات المنتشرة في العيد شرب المشروبات الغازية بعد الوجبات الثقيلة، لكنها قد تؤدي إلى:

زيادة الانتفاخ

دفع الحمض إلى المريء

تفاقم الحموضة

النوم أو الاستلقاء بعد الأكل مباشرة

الخلود إلى النوم بعد وجبة دسمة مباشرة من أكثر الأسباب شيوعًا للحموضة، لأن ذلك يسمح بارتجاع أحماض المعدة بسهولة إلى أعلى الجهاز الهضمي.

القهوة والشاي بكثرة

تناول المنبهات بعد الأكل مباشرة قد يزيد تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، خاصة مع وجود طعام دهني أو حار.

قلة الحركة في أيام العيد

الخمول وقلة المشي بعد تناول الطعام يؤديان إلى بطء الهضم، وبالتالي زيادة الشعور بالامتلاء والحموضة.

من الأكثر عرضة للحموضة في العيد؟

بعض الفئات تكون أكثر حساسية، مثل:

مرضى القولون العصبي

مرضى الارتجاع المريئي

كبار السن

أصحاب الوزن الزائد

كيف تتجنب الحموضة في العيد؟

ينصح الأطباء بعدة خطوات بسيطة:

تناول كميات صغيرة من الطعام

مضغ الطعام جيدًا

تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

المشي الخفيف بعد الوجبة

تقليل الدهون والسمن

شرب المياه باعتدال

مشروبات تساعد على تقليل الحموضة

بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تهدئة المعدة مثل:

النعناع

اليانسون

الزنجبيل

الماء الدافئ

متى تصبح الحموضة خطيرة؟

إذا استمرت الأعراض مثل:

ألم شديد في الصدر

صعوبة في البلع

حرقان متكرر

قيء متكرر

فيجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة.

