ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026

ارتفعت أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 داخل الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة بنحو 20 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة وصلت إلى 160 جنيهًا.

ويأتي صعود الذهب بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية وارتفاع قيمة أونصة الذهب، إلى جانب تغيرات دولار الصاغة مقارنة بسعر الدولار داخل البنوك.

أسعار الذهب اليوم في مصر أول أيام عيد الأضحى

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية المستويات التالية:

سعر عيار 24

سعر البيع: 7,785 جنيهًا

سعر الشراء: 7,735 جنيهًا



سعر جرام عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية

سعر البيع: 6,810 جنيهات

سعر الشراء: 6,770 جنيهًا

سعر عيار 18

سعر البيع: 5,835 جنيهًا

سعر الشراء: 5,805 جنيهات



عيار 14

سعر البيع: 4,540 جنيهًا

سعر الشراء: 4,515 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعه داخل السوق المحلية، ليسجل:

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 54,480 جنيهًا

سعر الشراء: 54,160 جنيهًا

وسجلت أونصة الذهب:

الأونصة بالجنيه المصري:

بيع: 242,075 جنيهًا

شراء: 240,650 جنيهًا

الأونصة بالدولار:

4,507.14 دولار

ارتفاع دولار الصاغة مقارنة بالبنوك

سجل دولار الصاغة نحو 53.71 جنيه، مقارنة بسعر 52.22 جنيه داخل البنوك، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر وحركة التسعير اليومية داخل سوق الصاغة.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب أول أيام العيد؟

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى بعدة عوامل، أبرزها:

صعود سعر الأونصة عالميًا

تغيرات سعر الدولار في سوق الذهب

زيادة الطلب على شراء الذهب خلال المناسبات والأعياد

تحركات السوق المحلية والتسعير الفوري للمعدن الأصفر

ويظل سعر الذهب عيار 21 اليوم المؤشر الأكثر متابعة من جانب المواطنين باعتباره العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل السوق المصرية.

