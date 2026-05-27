تراجع عالمي ومحلي .. تعرّف على سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران.

تراجع سعر الذهب عالميًا دون مستوى الـ 4500 دولار حيث تراجع من مستوى 4571 دولارًا ووصل الان إلى 4487 دولارًا للاوقية

وتراجع سعر الذهب بمتوسط 70 جنيهًا تقريبًا وذلك في عيار 21

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7760 جنيهًا للشراء .

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت 7840 جنيهًا بعد إضافة الدمغة والمصنعية

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19600 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرام وصل إلى 39200 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجلت 78400 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 156800 جنيها.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5820 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6790 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب 54.320 جنيه.



