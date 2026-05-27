الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع عالمي ومحلي .. تعرّف على سعر الذهب عيار 21 الآن

آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران.

 تراجع سعر الذهب عالميًا دون مستوى الـ 4500 دولار حيث تراجع من مستوى 4571 دولارًا ووصل الان إلى 4487  دولارًا للاوقية

 

وتراجع سعر الذهب بمتوسط 70 جنيهًا تقريبًا وذلك في عيار 21 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7760 جنيهًا للشراء .

 أسعار سبائك الذهب 

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت  7840 جنيهًا بعد إضافة الدمغة والمصنعية 

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 19600 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 

سعر سبيكة الذهب 5 جرام وصل إلى 39200 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 

 

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجلت 78400 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 156800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4487 دولاراً للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5820 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6790 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.320 جنيه.


 

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
فرح شعبان
طريقة عمل الريش المشوية
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
