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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز الخدمات لـ700 ألف شخص ذي إعاقة بالدقهلية

محافظ الدقهلية ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ الدقهلية ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
الديب أبوعلي
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بحثت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة والقرى التابعة لها، وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود التمكين والدمج والإتاحة في مختلف القطاعات، جاء ذلك خلال زيارتها الأخيرة للمحافظة عقب مشاركة المجلس فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان المؤشرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، حيث يبلغ عددهم نحو 700 ألف شخص من مختلف أنواع الإعاقات، بينهم ما يقرب من 120 ألف مواطن حاصلون على بطاقات الخدمات المتكاملة، بما يشمل الإعاقات البسيطة والشديدة ومتعددة الإعاقات.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية الالتزام بتطبيق الكود المصري للإتاحة الهندسية داخل المنشآت والمرافق العامة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لمتطلبات الإتاحة يشمل المصاعد والمقابض والمنحدرات (الرامبات) وغيرها من التجهيزات التي تضمن سهولة الحركة والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بتطبيق سبل الإتاحة في الأماكن التي تم تطويرها مؤخراً، وكذا توجه المحافظة نحو اشتراط استيفاء الكود الهندسي للإتاحة في التراخيص الجديدة.

كما ناقش اللقاء جهود المحافظة في مجال التوظيف والتمكين الاقتصادي، والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بتفعيل نسبة الـ5% المقررة قانوناً، وآليات تعزيز فرص التشغيل من خلال التعاون مع مديرية العمل ومنصة ملتقى التوظيف الإلكترونية بمحافظة الدقهلية، والتي تتضمن تبويباً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت المشرف العام على المجلس عدداً من المبادرات التي ينفذها المجلس، من بينها مبادرة “حرفتنا من تراثنا” الهادفة إلى تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني داخل المحافظات، مؤكدة أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات سوق العمل.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 

كما تناول اللقاء ملف الرعاية الصحية والكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصولهم على الخدمات الصحية المختلفة، إلى جانب مناقشة التحديات المتعلقة بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود المحافظة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوضح مسؤولو مديرية العمل أن فرص الدمج الوظيفي متاحة بصورة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والسمعية، بينما يتم العمل على توفير فرص عمل عن بُعد للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، خاصة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا والوظائف الرقمية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن التمكين لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل التمكين الثقافي أيضاً، من خلال إتاحة الأنشطة الثقافية والفنية والمعرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

من جانبه، استعرض اللواء طارق مرزوق جهود المحافظة في تطوير الخدمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أعمال رفع كفاءة القاعات والخدمات داخل مكتبة مصر العامة بالمنصورة، والتي تمت بدعم وتبرعات من أبناء المحافظة، مع مراعاة توفير عناصر الإتاحة المختلفة داخلها بما يضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدماتها.

كما ناقش الجانبان تطوير وسائل المواصلات والخدمات المرتبطة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، وبحث آليات التعاون المشترك لتوفير بيئة أكثر ملاءمة لهم في مختلف المرافق والخدمات العامة.

وأشاد المحافظ بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات المجتمعية بالمحافظة، لافتاً إلى تخصيص مساحة لعرض منتجاتهم ضمن الممشى السياحي الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً، حيث شاركت إحدى الفتيات من المستفيدات من برامج المجلس ومبادراته في مجال المشغولات اليدوية بعرض منتجاتها ضمن المعرض المصاحب للافتتاح.

واتفق الجانبان على تخصيص مسؤول مختص داخل الديوان العام لمحافظة الدقهلية لمتابعة ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وتلقي الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل والجهات المعنية، مع تعزيز التواصل المستمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم الدعم الفني والاستشاري في كافة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم الاتفاق على مشاركة المسؤول المختص في الاجتماعات التنفيذية للمحافظة لعرض المستجدات والتحديات المتعلقة بهذا الملف أمام أعضاء المجلس التنفيذي ورفع التوصيات والمقترحات إلى المحافظ بصورة دورية.

وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان خطة التعاون خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن تنظيم معارض وورش تدريبية وبرامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي والثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة ملفات التشغيل والخدمات المتكاملة والإتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الدقهلية.

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة محافظ الدقهلية الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اللواء طارق مرزوق الأشخاص ذوي الإعاقة محافظة الدقهلية دمج وتمكين ذوي الإعاقة

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