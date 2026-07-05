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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 منظمات إقليمية تطلق برنامجا تدريبيا لإعداد المدربين لتوظيف التكنولوجيا المساعدة مع الأطفال ذوي الإعاقة

برنامج إعداد المدربين
برنامج إعداد المدربين
أ ش أ

انطلقت أعمال برنامج إعداد المدربين (TOT) المتخصص في مجال الكشف والتدخل المبكر وتوظيف التكنولوجيا المساعدة مع الأطفال ذوي الإعاقة، بالقاهرة اليوم /الأحد/ والذي ينظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية، وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية، وبالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).

وأكدت أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية هدى البكر- في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها نيابة عنها إيمان بهي الدين مديرة إدارة إعلام الطفولة - أن ما يشهده العالم اليوم من تطور متسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة وغير مسبوقة لتحسين حياة الأطفال ذوي الإعاقة، موضحة أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أدوات مساندة بل أصبحت شريكا أساسيا في عمليات الكشف المبكر، والتقييم، والتدخل، والتأهيل، والتواصل، والتمكين؛ بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع التدخلات، وتعزيز مشاركة هؤلاء الأطفال بصورة فاعلة في المجتمع.

وأضافت الدكتورة هدى البكر، أن أهمية هذا البرنامج التدريبي، لا تقتصر على نقل المعارف أو تنمية المهارات فحسب، بل يستهدف إعداد كوادر قادرة على توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية في الكشف والتدخل المبكر بما يواكب التطورات العلمية، ويستجيب لاحتياجات الأطفال وأسرهم، ويعزز فرصهم في النمو والتعلم والاندماج.

من جانبه، أكد أمين عام المنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم الكشفي العربي الدكتور هاني عبد المنعم، أن الحركة الكشفية آمنت منذ تأسيسها بأن خدمة الإنسان تمثل أسمى صور العمل التطوعي، وأن بناء القدرات وتمكين المجتمعات هو السبيل نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدالًة وازدهارًا.

وأشار عبد المنعم إلى أن المنظمة الكشفية العربية تفخر بشراكتها في هذا المشروع العربي الرائد الذي يجمع بين الخبرة العلمية والرؤية التنموية والبعد الإنساني، كما أنه يؤسس لأثر مستدام يمتد إلى مختلف أنحاء الوطن العربي.

يشارك في تقديم البرنامج التدريبي عددا من الخبراء في مجالات الإعاقة ويستهدف أخصائيين من خمس دول عربية هي الأردن، والمملكة العربية السعودية، والسودان، ومصر، واليمن، ويتضمن ست ورش تدريبية تُنفذ في شكل ورشتين متوازيتين على مدى ثلاثة أسابيع، وذلك خلال الفترة من 5 - 21 يوليو 2026، وتغطي مجالات الإعاقات المستهدفة، التي تشمل: الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة الحركية، واضطراب التعلم المحدد، واضطراب طيف التوحد، والإعاقة الذهنية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين كوادر إعداد المدربين (TOT) من اكتساب المعارف والمهارات والكفايات اللازمة في مجالات الكشف والتدخل المبكر للإعاقات المستهدفة مع تزويدهم بالخبرات التطبيقية في توظيف التكنولوجيا المساعدة وأدوات التقييم الحديثة، وفقًا لخصائص كل إعاقة بما يمكنهم من نقل هذه الخبرات إلى الأخصائيين والممارسين في بلدانهم، وبما يسهم في استدامة الأثر التدريبي والارتقاء بجودة خدمات التدخل المبكر المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مشروع "تنمية القدرة على الكشف والتدخل المبكر لدى المعنيين بالأطفال ذوي الإعاقة في ضوء التقدم العلمي والتطور التكنولوجي"، الذي ينفذه المجلس العربي للطفولة والتنمية بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، وبالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند). ويتضمن المشروع كذلك إنتاج حزمة متكاملة من المخرجات العلمية والمعرفية والتوعوية، تشمل دراسة متخصصة، وأدلة إرشادية للممارسين، ومواد تدريبية، وقصصًا موجهة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، وفيديوهات توعوية وتثقيفية، إلى جانب عدد من المنتجات المعرفية الأخرى التي تهدف إلى نشر المعرفة، وتوحيد المفاهيم، وتعزيز الممارسات القائمة على الأدلة العلمية في مجالي الكشف والتدخل المبكر.

برنامج إعداد المدربين ذوي الإعاقة البنك الإسلامي

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