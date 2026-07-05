وسط ترقب جماهيري.. الأهلي يُقدم الحسين عموتة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل

أعلن النادي الأهلي ، عقد مؤتمرا صحفيّا فى الواحدة ظهر بعد غدٍٍ الثلاثاء، بمقر الجزيرة، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد المغربي الحسين عموتة.

وأعلن الأهلى، فى وقت سابق، أن المؤتمر سيقام غداً الاثنين، إلا أنه تم تغيير الموعد لترتيبات خاصة .

ووجه النادي الأهلي، الدعوة إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية فعاليات المؤتمر، الذي يشهد الظهور الأول للحسين عموتة بقميص الأهلي، وسط ترقب جماهيري كبير للتعرف على رؤيته وطموحاته مع الفريق في الموسم المقبل.

عموتة يصل القاهرة لبدء المهمة رسميًا

ومن المنتظر أن يصل الحسين عموتة إلى القاهرة مساء اليوم برفقة أعضاء جهازه الفني، تمهيدًا لبدء مهمته رسميًا مع الأهلي وقيادة الاستعدادات للموسم الجديد، الذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات المحلية والقارية.