ألفونسو ديفيز يكشف سبب غيابه أمام المغرب: قررت عدم اللعب ولم أكن جاهزًا بنسبة 100%

كشف ألفونسو ديفيز، قائد منتخب كندا، أنه اتخذ بنفسه قرار عدم المشاركة في مواجهة المغرب، التي انتهت بخسارة المنتخب الكندي بثلاثية نظيفة في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لم يكن في كامل جاهزيته البدنية بسبب الإصابة التي عانى منها قبل البطولة.

قرار شخصي بعد التشاور مع المدرب

وأوضح ظهير أيسر بايرن ميونخ أنه شعر بعدم الارتياح خلال الحصة التدريبية التي سبقت المباراة، ليقرر بالتشاور مع المدير الفني جيسي مارش عدم المجازفة بالمشاركة.

وقال ديفيز للصحفيين عقب اللقاء: "دار حديث بيني وبين المدرب جيسي مارش، وسألني إذا كنت أشعر بأنني جاهز بنسبة 100%، وأجبته بكل صراحة: لا".

وأضاف: "نحن نريد لاعبين داخل الملعب قادرين على تقديم كل ما لديهم بنسبة 100%. شعرت بأنني لم أصل إلى تلك المرحلة، ولهذا السبب اتخذنا القرار، أو بالأحرى اتخذت أنا القرار بالجلوس ومنح الفرصة للاعبين القادرين على تقديم أفضل ما لديهم من أجل الوطن".

إصابة معقدة وتاريخ من المعاناة

وأشار ديفيز إلى أن إصابة عضلة الفخذ الخلفية لا تحتمل أي مجازفة، خاصة في ظل تكرارها خلال الأشهر الماضية.

وقال: "إنها إصابة لا يمكنك معها اتخاذ أي مخاطرة، بالنظر إلى تاريخي مع إصابات عضلة الفخذ الخلفية، فقد تعرضت لها ثلاث مرات متتالية خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، وهو أمر حساس للغاية".

وأضاف: "أسلوب لعبي يعتمد كثيرًا على السرعة والانطلاق، وإذا لم يكن اللاعب الذي يعتمد على هذه الميزة جاهزًا بنسبة 100%، فمن الصعب أن يقدم كل ما لديه".

ظهور محدود في المونديال

وأنهى ديفيز مشاركته الثانية في نهائيات كأس العالم بخوض 15 دقيقة فقط، بعدما شارك بديلًا في مواجهة جنوب أفريقيا بدور الـ32، بينما بقي على مقاعد البدلاء طوال لقاء المغرب، رغم حاجة المنتخب الكندي إلى حلول هجومية بعد تأخره بهدف قبل أن يخسر المباراة بثلاثية.

ورغم أن جيسي مارش أكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن اللاعب متاح للمشاركة، فإن ديفيز اكتفى بالركض بين شوطي اللقاء دون أن يشارك في عمليات الإحماء مع البدلاء، وهو ما عكس صعوبة حالته البدنية.

موسم صعب بسبب الإصابات

وعانى قائد المنتخب الكندي من سلسلة إصابات مؤثرة منذ مارس 2025، شملت تمزقًا في الرباط الصليبي وإصابات متكررة في عضلة الفخذ الخلفية، وهو ما أثر بشكل كبير على جاهزيته قبل البطولة، ليشارك في مباراة واحدة فقط طوال مشوار كندا في كأس العالم.

واختتم ديفيز تصريحاته قائلاً: "في كل مرة أشارك فيها، أريد أن أقدم كل ما لدي وأن ألعب بحرية تامة ودون إصابات، لكن في هذا التوقيت كان الأمر صعبًا. وبكل تأكيد كان من الصعب الجلوس هناك ومشاهدة المباراة وأنا أعلم أنني لست جاهزًا بنسبة 100%".