تشكيل منتخب المغرب لمواجهة كندا في كأس العالم

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم السبت، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة كندا، في إطار الجولة 16 ببطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

كان منتخب المغرب قد تأهل لدور الـ 16 على حساب هولندا بركلات الترجيح، فيما تأهل منتخب كندا على حساب جنوب إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:



حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - عيسى ديوب - رضوان حلحال - نصير مزراوي

خط الوسط: أيوب بوعدي - نائل العيناوي - عز الدين أوناحي

خط الهجوم: إسماعيل صيباري - بلال الخنوس ـ براهيم دياز