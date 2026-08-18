رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف مكافأة أداء 2000 جنيه لجميع العاملين

قرر الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة أداء بقيمة 2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة، والأطباء، وفنيّ التمريض بالإدارات الطبية، وجميع الموظفين والعمال القائمين على رأس العمل، تُصرف من الموارد الذاتية للجامعة.

رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف مكافأة أداء 2000 جنيه

وأوضح فضيلة رئيس الجامعة أن المكافأة تأتي تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتحضير لأعمال الامتحانات الصيفية.

كما تم صرف المكافأة للعاملين لإسهامهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، مما انعكس على تقدمها في التصنيفات الدولية، وحثًّا للجميع على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.