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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفد جامعة الأزهر يهنئ المستشار ربيع لبنة بتوليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى

وفد جامعة الأزهر يُهنئ المستشار ربيع لبنة
وفد جامعة الأزهر يُهنئ المستشار ربيع لبنة
محمد شحتة

قدَّم وفدٌ رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، التهنئة للمستشار ربيع أحمد محمد لبنة؛ بمناسبة تعيين سيادته رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وفد جامعة الأزهر يُهنئ المستشار ربيع لبنة بتوليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى

وضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة نخبة من القيادات الأكاديمية وعلماء الأزهر الشريف؛ من بينهم: الدكتور عبد الحي عزب، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عطا عبد العاطي السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتورة فريدة بودي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة. 

كما شارك في الزيارة الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور ذكري عبد الرازق خليفة، وكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا، والدكتور عبد الرؤوف جاد عيوش، عضو هيئة التدريس بالكلية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمود صديق والوفد المرافق عن خالص تمنياتهم للمستشار ربيع لبنة بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدين اعتزاز المؤسسة الأزهرية بالدور التاريخي لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في ضمان استقلال السلطة القضائية، وترسيخ دعائم العدالة، وإعلاء سيادة القانون، وخدمة الوطن.

وأشاد الحاضرون بمستوى التعاون المثمر والتشاور المستمر بين مؤسسات الأزهر الشريف والهيئات القضائية، بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع المصري، ويسهم بشكل فعّال في تطوير منظومة القيم والعدالة وحماية حقوق المصريين.

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر الأزهر وفد جامعة الأزهر يُهنئ المستشار ربيع لبنة بتوليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى

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