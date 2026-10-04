إلى المدرسة بأمان .. وزير الري ينشر صورة «العداية الجديدة» لعبور طلاب البحيرة

نشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، صورة للعداية المؤقتة الجديدة التي جرى تنفيذها لعبور الأهالي والطلاب في قرية نديبة بمحافظة البحيرة، وذلك بعد تداول صورة لطلاب أثناء عبورهم فوق بدالة على مصرف جبارس الغربي.

وأوضح وزير الري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه قبل يومين، وتحديدًا في 1 أكتوبر، تم رصد مشهد لطلاب يعبرون فوق بدالة على مصرف جبارس الغربي، مشيرًا إلى أنه تم في اليوم نفسه الاتفاق على تنفيذ عداية مؤقتة وآمنة خلال 48 ساعة، لحين الانتهاء من إحلال وتجديد كوبري المشاة الموجود بالموقع.

وأكد هاني سويلم أن تنفيذ العداية تم بشكل أسرع من الموعد المحدد، حيث جرى الانتهاء منها خلال 24 ساعة فقط، وتجهيز مسار آمن لعبور الأهالي والطلاب، لافتًا إلى أن العداية المؤقتة تقع على بعد 15 مترًا من كوبري المشاة القديم.

وأشار وزير الري إلى أن الأعمال الخاصة بالحل الدائم بدأت بالفعل بالتزامن مع تنفيذ العداية المؤقتة، حيث تم إزالة الكوبري القديم، وبدأ تحويل مياه المصرف لتجفيف موقع العمل، تمهيدًا لبدء الأعمال التنفيذية لإنشاء الكوبري الجديد.

وشدّد سويلم على أن التعامل مع الواقعة لم يستهدف فقط حل المشكلة التي ظهرت في الصورة المتداولة، وإنما جرى العمل على مرحلتين، الأولى تتمثل في توفير حل سريع يضمن عبور الأهالي والطلاب بشكل آمن، والثانية تنفيذ حل دائم يعالج المشكلة من جذورها.

وقال وزير الري إنه مع عودة الطلاب إلى المدارس، سيكون سعيدًا برؤيتهم متوجهين إلى مدارسهم بأمان، بالتزامن مع استمرار الأعمال في الموقع لحين الانتهاء من تنفيذ الكوبري الجديد.

وأكد سويلم أن المتابعة ستستمر حتى تنفيذ الحل الدائم على أرض الواقع، ليستخدمه الأهالي بأمان، معربًا عن تقديره للعاملين الذين شاركوا في تنفيذ الأعمال على الأرض.

واختتم وزير الموارد المائية والري منشوره بتوجيه الشكر إلى جميع زملائه المشاركين في تنفيذ الأعمال، قائلًا: «إلى المدرسة.. بأمان إن شاء الله.. مصر الجميلة».