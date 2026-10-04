جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مع «المنصورة الجديدة» لتعزيز التدريب والتعليم الطبي .. تفاصيل وصور

وقّع الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون بين الجامعتين، بهدف تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والتدريبي في مجالات التعليم والتدريب الطبي المستمر، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات العلمية والطبية والتعليمية بما يدعم تأهيل الطلاب ورفع مستوى العملية التعليمية والتدريبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة الزقازيق على دعم التعاون الأكاديمي مع الجامعات المصرية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجامعتين، خاصة في المجال الطبي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وإكساب الطلاب المزيد من الخبرات والمهارات العملية.

وأوضح أن جامعة الزقازيق تمتلك منظومة متكاملة من الكليات والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، بما يوفر بيئة علمية وتدريبية داعمة للطلاب، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بتعزيز التعاون مع جامعة المنصورة الجديدة، بما يحقق الاستفادة المشتركة ويدعم جودة التعليم والتدريب الطبي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور معوض الخولي، عن تقديره للتعاون مع جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل إطارًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والطبية لدى الجامعتين، خاصة في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر.

وأشار إلى أن التعاون يتيح لطلاب جامعة المنصورة الجديدة فرصًا للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة الزقازيق، بما يدعم الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، ويسهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم بصورة تتوافق مع متطلبات الممارسة المهنية، ولا سيما طلاب المراحل الإكلينيكية وطلاب سنة الامتياز.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود مصطفى طه، أن البروتوكول يعكس حرص كلية الطب والمستشفيات الجامعية على دعم التعاون في مجالات التدريب الطبي والتعليم المستمر، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق بما تضمه من تخصصات طبية وإمكانات وكوادر علمية تمثل بيئة تدريبية متكاملة تتيح للطلاب اكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم الإكلينيكية.

وأضاف أن كلية الطب والمستشفيات الجامعية حريصة على توفير فرص تدريبية متميزة للطلاب، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويدعم إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أسس علمية ومهنية.

ويتضمن البروتوكول إتاحة فرص التدريب لطلاب جامعة المنصورة الجديدة داخل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة لجامعة الزقازيق، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بها، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب الطبي المستمر، وفقًا للقوانين واللوائح والضوابط المنظمة لعمل الجامعتين.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه جامعة الزقازيق نحو توسيع شراكاتها الأكاديمية والطبية، وتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، بما يدعم تطوير العملية التعليمية والتدريبية، ويحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات، خاصة في مجال التعليم والتدريب الطبي.