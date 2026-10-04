محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء

كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية ، رؤساء الأحياء برفع كفاءة الحدائق العامة وزراعة النباتات وزيادة المسطحات الخضراء ، لتحقيق بيئة جمالية نظيفة .

وفي ضوء تعليمات محافظ الإسكندرية ، قامت إدارة الحدائق بحي أول المنتزه ، بري ونظافة حديقة السيوف بنطاق الحي والمسطحات الخضراء أمام مبنى ديوان عام الحي ، وتنظيف الأحواض الزراعية من الحشائش الغريبة بحديقة خليل حماده .

وناشد الحي ، المواطنين الحفاظ على المسطحات الخضراء والحدائق العامة، وعدم إتلاف النباتات أو إلقاء المخلفات بها، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحي، وضمان استدامة هذه المساحات كمتنفس طبيعي يليق بأهالي وزائري الإسكندرية.

وتابع حي أول العامرية ، تقليم حديقة البردويل والنصب التذكارب وزراعة الأشجار بالجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي وري ونظافة المسطح الأخضر من النجيل الأخضر بحديقة بوابه الرسوم بمدخل الإسكندرية القاهرة الصحراوي .

وكثف حي ثان المنتزة ، أعمال نظافة و ري الأحواض و المسطحات الخضراء بجوار سور المنتزة ومحور المعمورة السياحي وزراعة النباتات العطرية بشارع 45 وقص الستاره الزراعية بإسكان مبارك للشباب بمنطقة طوسون ، وذلك حفاظا على المسطحات الخضراء ، لما لها من دور حيوي في الحفاظ على التوازن البيئي.

وواصل حي وسط ، الجهود الميدانية للارتقاء بالمظهر الجمالي للطرق والمحاور الحيوية ، وتم قص النجيل بأحواض ساعة الزهور ورفع كفاءة الجزر الوسطي وزراعة 650 من نباتات الزينة بشارع قنال السويس وميدان الخرطوم وري المسطحات الخضراء بمدخل الإسكندرية الصحرواي بالتعاون مع شركة المياه وتهذيب النماذج النباتية بالشوارع ، بما يحسن جودة البيئة والمظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية ويعكس جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات العامة.