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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السبت.. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

وافق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد، ابتداءً من السبت المقبل.

جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن التنسيق للعام الجامعي 2026 /2027م الخاص بالفئات الآتية: (السنوات السابقة - المعادلات - إعادة القيد للمصريين والوافدين - تخصص القراءات- طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية) سيفتح إلكترونيًّا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس الحالي 2026م وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026م.

وبيّن طاهر مجدي، مدير عام شئون التعليم بالجامعة، أن الفئات المذكورة تستطيع التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط الآتي: اضفط هنا

جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيا لطلاب السنوات السابقة جامعة الأزهر الأزهر الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

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